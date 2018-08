Österreichs Volleyballer haben EM-Teilnahme im Visier

Österreichs Volleyball-Nationalteams starten am kommenden Mittwoch mit großen Ambitionen in die EM-Qualifikation. Der ÖVV trägt seine Heimspiele als Doppel-Events aus, den Auftakt macht Steyr mit den Duellen gegen Kroatien (Männer) und die Schweiz (Frauen). Nach ansprechenden Leistungen in der jüngeren Vergangenheit sieht der Verband lang ersehnte EM-Teilnahmen als "realistisches Ziel".

"Die EM 2019 ist keine Träumerei. Wir arbeiten schließlich seit Jahren darauf hin", betonte Herren-Teamchef Michael Warm am Mittwoch in Wien. Die Nationalauswahl müsse versuchen, aus der positiven persönlichen Entwicklung der durch die Bank bei ausländischen Vereinen tätigen Spieler zu profitieren. "Es ist realistisch, dass wir unser Ziel erreichen." Zuletzt war die männliche ÖVV-Equipe bei der Heim-EM 2011 dabei.

Die Frauen verbuchten erst im Juni beim Final Four der Silver European League mit dem Finaleinzug einen großen Erfolg - mit Lerneffekten. "Die Erfahrungen, die wir in diesen eineinhalb Monaten sammeln konnten, waren enorm", erklärte Teamtrainerin Svetlana Ilic.

Erste Serie-A-Legionärin

Das Turnier habe ihr Team, so Ilic, "auf den nächsten Level" gebracht. "Jetzt wollen wir mit einer erfolgreichen EM-Qualifikation den nächsten Meilenstein setzen." Mithelfen soll dabei vor allem auch ÖVV-Kapitänin Srna Markovic. "Jede einzelne Spielerin hat sich enorm verbessert, wir konnten uns aber vor allem auch als Team extrem weiterentwickeln", sagte Österreichs - seit kurzem - erste Spielerin in der italienischen Serie A. Markovic: "Wir wollen bei der Europameisterschaft 2019 unbedingt dabei sein."

Die EM-Qualifikationsgegner der Frauen heißen neben der Schweiz, Albanien und Kroatien. Die Herren matchen sich mit Kroatien, Albanien und Portugal um EM-Tickets. "Wir haben wirklich attraktive Quali-Gegner mit einigen Stars zugelost bekommen", meinte Sportdirektor Gottfried Rath, der ob des Status quo im heimischen Volleyball ins Schwärmen kommt: "Volleyball boomt. Man stelle sich vor, für Österreich ist es realistisch, sich in einer Weltsportart für eine EM zu qualifizieren - und das mit beiden Geschlechtern."

Der ÖVV trägt seine Heimspiele als Doppel-Events in Steyr (15. August), Zwettl (25. August) und Graz (5./6. Jänner) aus. Die Kontinentalen Meisterschaften im Herbst 2019 werden erstmals mit 24 Teams in Szene gehen. Auch jeweils vier Länder in der Gastgeberrolle sind eine Premiere. Bei den Frauen fungieren die Türkei, Polen, Ungarn und die Slowakei als Hosts, bei den Herren Slowenien, Belgien, Frankreich und die Niederlande.

