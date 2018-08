Segeln: Frank/Abicht holen ein Olympia-Nationenticket

Tanja Frank und Lorena Abicht haben am Donnerstag ihren Vorsprung bei den Segel-Weltmeisterschaften vor Aarhus weiter ausgebaut und Österreich damit vorzeitig das Olympia-Nationenticket in der 49erFX-Klasse gesichert. Das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee gewann auch am zweiten Tag der Goldflotte eine Wettfahrt und kämpft im abschließenden Medal Race am Samstag um eine Medaille.

"Es war wieder ein solider Tag. Wir sind sehr glücklich, dass wir das Nationenticket schon vorzeitig holen konnten. Damit haben wir unser großes Ziel erreicht. Wir haben jetzt eine sehr gute Ausgangsposition für das Medal Race und wollen den Angriffen unserer Konkurrenz standhalten", betonte Steuerfrau Frank angesichts der elf Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger. Nach den beiden Podestplätzen in der diesjährigen Weltcup-Saison haben Frank/Abicht nun die historische Chance, die erste 49erFX-WM-Medaille für Österreich zu holen.

"Am freien Tag gilt es den Kopf freizukriegen. Wir werden vielleicht Radfahren gehen und uns bestmöglich auf das Medal Race vorbereiten", kündigte Abicht für Freitag an. Angelika Kohlendorfer/Lisa Farthofer landeten auf dem 24. Endrang, Laura Schöfegger/Anna Boustani wurden 37.

Drei Chancen für Zajac/Matz

Thomas Zajac und Barbara Matz verteidigten im Nacra 17 ihren Quotenplatz erfolgreich und liegen aktuell auf Rang elf. Das bei Leichtwind mit der Geschwindigkeit kämpfende Duo startete mit einem sechsten Platz in die Nacra 17-Goldflotte. Durch zwei 15. Plätze fielen Zajac/Matz aber in der Gesamtwertung zurück. Für die abschließenden drei Rennen der Goldflotte am Freitag wird viel Wind erwartet. "Das ist sicher besser für uns", erklärte Zajac.

Im 49er ging die Weltmeisterschaft für Benjamin Bildstein und David Hussl mit den Rängen 2, 18 und 14 zu Ende. Das Duo vom Yacht Club Bregenz landete schlussendlich auf Rang 33.

