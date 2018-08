Segeln: Nacra17-Duo Zajac/Matz sichert sich Olympia-Quotenplatz

Einen Tag nach den 49erFX-Seglerinnen Tanja Frank und Lorena Abicht haben auch Thomas Zajac und Barbara Matz bei den Segel-Weltmeisterschaften vor Aarhus am Freitag das Olympia-Nationenticket gelöst. Das Nacra-17-Duo holte am letzten Tag der Goldflotte einen zweiten Rang und zog noch in das Medal Race ein.

Bei stark drehenden Winden mit Böen bis zu 25 Knoten kamen Zajac/Matz zunächst als 13. ins Ziel, bevor in der nächsten Wettfahrt mit Rang zwei das Nationenticket vorzeitig fixiert wurde. Zum Abschluss gab es einen 15. Platz. "Mit dem zweiten Platz haben wir unser großes Ziel erreicht und sind zum Abschluss taktisch auf den Einzug ins Medal Race gefahren. Der Starkwind ist uns sicher entgegengekommen", sagte Zajac.

Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 hatte Zajac mit Frank die Bronzemedaille gewonnen, nun holte er mit Matz zumindest einmal einen Quotenplatz. "Es fällt damit nicht nur ein erster Druck ab, die vorzeitige Qualifikation ist auch im Hinblick auf die Vorbereitungen für Japan wichtig", erklärte der 32-Jährige. Das Medal Race für das Duo steigt am Sonntag.

Schon am Samstag (14.40 Uhr) kämpft Zajac' ehemalige Kollegin Frank in der 49er-FX-Klasse mit Abicht im Medal Race um Edelmetall. Das Duo geht mit elf Punkten Vorsprung auf die Britinnen Weguelin/Ainsworth in das abschließende Medal Race. "Eine Medaille wäre superschön. Elf Punkte sind im Medal Race nicht viel. Am wichtigsten ist, dass wir uns keinen Druck machen und Spaß haben", meinte Frank.

WM-Ergebnisse Aarhus - Endstände:

470er Herren: 1. Kevin Peponnet/Jeremie Mion (FRA) - 2. Tetsuya Isozaki/Akira Takayanagi (JPN) - 3. Jordi Xammar Hernandez/Nicolas Rodriguez (ESP). Weiter: 17. David Bargehr/Lukas Mähr - 37. Niko Kampelmühler/Thomas Czajka - 56. Yannis Saje/Lukas Haberl (alle AUT)

470er Damen: 1. Ai Kondo Yoshida/Miho Yoshioka (JPN)

Finn: 1. Zsombor Berecz (HUN)

Laser: 1. Pavlos Kontides (CYP)

Laser Radial: 1. Emma Plasschaert (BEL)

Zwischenstand:

Nacra 17: 1. Ruggero Tita/Caterina Banti (ITA). Weiter: 9. Thomas Zajac/Barbara Matz (AUT)

(APA)