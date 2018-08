European Championships: Olympia auf Europäisch, ein Erfolgsmodell?

Berlin/Glasgow. Die Sportler waren begeistert, die TV-Macher glücklich, die Organisatoren sprachen von einem „starken Debüt“ (Arne Hansen, Präsident des europäischen Leichtathletikverbands). Elf Tage lang haben sieben Sportarten in insgesamt 187 Entscheidungen ihre Europameister ermittelt, auch am Schlusstag haben die ersten European Championships in Glasgow und Berlin noch einmal Millionen in ihren Bann gezogen.

Zum Symbol für den Erfolg der geballten Kontinentalmeisterschaften wurde das Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow, wo die Bahnradbewerbe einer Riesenparty glichen. Auch sonst waren die Hallen und Stadien gut gefüllt. Trotz Regens säumten zum Abschluss Zehntausende beim Straßenradrennen (Sieger: Matteo Trentin, ITA) den Stadtkurs in Glasgow, in Berlin pilgerten täglich knapp 50.000 Leichtathletik-Fans ins Olympiastadion. Highlight zum Schluss: Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis, 18, verwies mit 6,05 m Seriensieger Renaud Lavillenie auf Platz drei.

Die gemeinsamen Titelkämpfe sollten der medialen Präsenz des Fußballs entgegengesetzt werden, dazu eine Zahl aus Deutschland: Bei den fast parallelen TV-Übertragungen am Sonntagabend sahen 5,44 Millionen den Supercup zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt (5:0), 5,18 Millionen aber die letzten Leichtathletik-Wettkämpfe der EM. Die European Broadcasting Union hatte ihr bisher größtes Event zu stemmen. Der ORF entschied sich nur für Leichtathletik und Schwimmen.

Einziger Schwachpunkt des neuen Formats: Glasgow und Berlin sind rund 1200 Kilometer voneinander entfernt, allein deshalb wollte keine gemeinsame Euphorie aufkommen. Von „Klein Olympia“ war die Rede gewesen, doch auch für diesen Vergleich fehlte es an einem gemeinsamen Athletendorf. Eine Kostenfrage zweifellos, warum aber die Bewerbe der Wasserspringer in das von Glasgow 80 Kilometer entfernte Edinburgh verbannt wurden, bleibt ein Rätsel.

Um dennoch das gemeinsame Ganze zu betonen, gab es am Ende eine Medaillenwertung über alle Events in Leichtathletik, Schwimmen, Rudern, Turnen, Radsport, Triathlon und Golf hinweg. Die Nations Trophy für das erfolgreichste Land durfte das Team Russlands in Empfang nehmen.

Österreich landete im Medaillenspiegel auf Platz 28, für die insgesamt 91 Aktiven gab es viermal Edelmetall. In Berlin Bronze für Lukas Weißhaidinger (Diskus) und das Marathonteam, in Schottland Silber für Magdalena Lobnig (Rudern) und Bronze für Stefan Matzner (Bahnrad). Die nächste Multisport-EM ist für 2022 geplant, Interessenten gibt es bereits. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.08.2018)