Tyson Fury: Kinnhaken zurück ins Rampenlicht

Belfast. Der Gypsy King schlägt wieder zu. Und der Brite Tyson Fury, 30, wirkt dabei wie verwandelt. Der 2,06 Meter große Schwergewichtsboxer gewann auch seinen zweiten Comebackfight, besiegte in Belfast den Italiener Francesco Pianeta einstimmig nach Punkten. Furys Rückkehr verleiht dem im Vergleich mit anderen Kampfsportarten zusehends „verstaubenden“ Schwergewichtsboxen neuen Glanz; zumindest verspricht es einen Hauch Hoffnung. Denn mit dem Fighter aus Manchester ist eines gewiss: Fights, Verbalattacken – und ein neuer Herausforderer für WBC-Champion Deontay Wilder (USA) und IBF-, WBA- und WBO-Weltmeister Anthony Joshua (GB).

Fury war es, der im November 2015 der Ära Wladimir Klitschkos mit seinem Überraschungssieg erste grobe Kratzer verpasste. Jedoch war er nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen. Zu groß war die Erwartungshaltung, zu erdrückend die Last, plötzlich die Nummer eins zu sein.

Der Riese aus Wythenshawe

Es folgte ein in dieser Sparte nicht unbekannter Absturz: Alkohol, Kokain, antisemitische Provokationen, Fury zerbrach an sich und seinem Eintageserfolg. Er wurde depressiv, dachte 2016 öffentlich an Suizid. Die englische Boxkommission entzog ihm daraufhin prompt die Lizenz, und Fury legte alle WM-Titel zurück. Es wurde folglich sehr schnell still um den Riesen aus Wythenshawe, Manchester.

Zweieinhalb Jahre später aber steht er nach geschaffter Therapie und neuer Lebensenergie wieder im Ring. Fury verteilt Kinnhaken und verhöhnt Gegner wieder mit seiner provokant tief hängenden Deckung. Pianeta ist sicher nicht der beste Boxer der Welt, aber würde der Brite so gegen Wilder oder Joshua (er verpasste Klitschko im November 2017 im Wembley eine epische Niederlage) antreten, wäre er nicht mehr als schlichtes „Fallobst“. Aber Provokation ist sein Muster, also ließ sich Fury einen Gürtel reichen, um den als Ehrengast im Publikum sitzenden Wilder herauszufordern. Natürlich kletterte der Amerikaner in den Ring und bestätigte den Fight, der als Türöffner zum großen WM-Duell gegen Joshua dienen soll. Dass alles längst vorab unterzeichnet gewesen sein dürfte, ist nur ein Nebenaspekt dieser Show. Es geht um Dollarmillionen, logisch. Und ein paar Kinnhaken mehr.

Inflationär: Zu viele Verbände

Sowohl Fury als auch Wilder (32, 2,01 Meter, 103 Kilogramm) wollen alles unternehmen, um den regelrecht scheu auftretenden IBF-, WBA- und WBO-Weltmeister Anthony Joshua (1,98 Meter, 110 Kilogramm) aus der Reserve zu locken. Der WBC-Titel ist das größte Lockmittel, um den Olympiasieger von London 2012 zu begeistern.

Der Gewinner hätte dann als erster Boxer nach Lennox Lewis (2000) alle Titel vereint. WBA, IBF, IBO, WBO und WBC – es gibt Boxverbände wie Heu, diese Konkurrenz ist extrem inflationär und für Fans unverständlich. Aber einen Champion aller Verbände würden Sport, Industrie und Showbranche favorisieren – und dementsprechend gut bezahlen. Für seinen letzten Fight im April dieses Jahres erhielt Joshua zwölf Millionen Euro.

Wer wird Jack Dempseys Erbe?

Ginge es vor 100.000 Zuschauern in Wembley, Las Vegas oder New York darum, den Undisputed Champion, also den unumstrittenen Weltmeister, zu krönen, wäre es der größte Zahltag und Impulsgeber seit Jahrzehnten in der Boxbranche. Der Sieger wäre dann Erbe von Jack Dempsey (1922), Max Schmeling (1930) oder Muhammad Ali (1964, 1967), George Foreman (1973), Mike Tyson (1987) und vielen weiteren Größen. Es würden wieder Vergleiche aufblühen, ob die Sieger der Vergangenheit oder doch der K.-o.-Schläger der Gegenwart besser wären.

Es wäre auch mehr als nur ein Märchen, sogar optimal nach US-Geschmack, würde dann just mit Tyson Fury ein Mann an der Spitze stehen, der schon einmal ganz unten war und sich wieder emporgekämpft hat. Wetten, dass . . ? (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2018)