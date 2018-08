Bayerns Auftaktsieg entflammt Diskussion über Videobeweis neu

München. Bayern München gewann das Eröffnungsspiel der 56. Saison der deutschen Bundesliga gegen Hoffenheim mit 3:1, doch das Ergebnis nach Toren von Müller (23.), Lewandowski (82./Elfer), Robben (90.) bzw. Szalai (57.) war bald nur noch Makulatur. Nach dem Spiel flammte wieder einmal eine hitzige Debatte über den Videobeweis auf. „Wir haben es bei der WM gesehen gesehen: Da wurde der Videobeweis zu etwas gemacht, was er sein soll, nämlich eine ganz wunderbare, sinnvolle und gerechte Einrichtung. Und dann haben wir das, was wir heute erlebt haben. Das steht im Gegensatz zu dem, was es sein sollte“, schimpfte Hoffenheims Sportchef, Alexander Rosen.

Kern der Kritik war eine Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Bastian Dankert nach einem vermeintlichen Foul an Ribéry. Die Aktion, die zum Pfiff und in weiterer Folge zur 2:1-Führung der Bayern führte, überprüfte der Unparteiische überraschend nicht per Videobeweis. Die Wiederholung des Elfmeters und ein aberkanntes Bayern-Tor wegen Handspiels von Thomas Müller studierte Dankert hingegen am Spielfeldrand. Auch Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann störte sich daran. Ein gutes Spiel habe er gesehen, aber „dann kamen vogelwilde 20 Minuten und kaum noch Fußball, nur noch Video gucken und ein Elfer, der für mich keiner war“, sagte er.

Adi Hütter feierte im ersten Ligaspiel mit Frankfurt einen 2:0-Sieg in Freiburg, die Tore erzielten Müller (10.) und Haller (82.). Vizemeister Schalke unterlag in Wolfsburg nach einem Last-minute-Gegentor von Ginczek (94.) mit 1:2. ÖFB-Verteidiger Martin Hinteregger traf für Augsburg beim 2:1-Sieg bei Aufsteiger Düsseldorf per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (57.). ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)