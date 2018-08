Wurf zu 50.000 Dollar

Brüssel/Wien. Die Diamond League ist die Königsklasse der Leichtathletik, und als solche steuert sie ihrem Höhepunkt entgegen. In 32 Disziplinen werden heute in Zürich bzw. morgen in Brüssel die Champions gekürt, erstmals mittendrin ein Österreicher: Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger. Bereits Ende Juni löste der Oberösterreicher mit Platz fünf beim Meeting in Paris als erster ÖLV-Profi das Ticket für das Finale in der belgischen Hauptstadt und schrieb rot-weiß-rote Sportgeschichte.

In Brüssel (16 Disziplinen werden hier, die anderen 16 in der Schweiz ausgetragen) ist zugleich großer Zahltag für die Leichtathletikstars. Der Sieg im Finale ist 50.000 Dollar wert, der Achte und Letzte erhält noch ein Trostpflaster von 2000 Dollar. Die Gesamtdotation der Wettkampfserie mit 14 Stationen (sieben pro Disziplin) beträgt neun Millionen Dollar, seit dem Vorjahr werden die in der Qualifikation erzielten Punkte gestrichen, zählt im Kampf um den Hauptgewinn einzig das Abschneiden beim Finale.

Angesichts dieser Zahlen ist bei Weißhaidinger die Motivation trotz langer Saison garantiert. „Es geht um 50.000 Dollar, da braucht man sich um die Spannung keine Sorgen zu machen“, erklärte der 26-Jährige vor der EM in Berlin im Gespräch mit der „Presse“. Der Gewinn der Bronzemedaille vor drei Wochen war ein Highlight, den feierlichen Empfang in seinem Heimatort, Taufkirchen, genoss der Innviertler: „Eine irrsinnige Wertschätzung. Unglaublich, wie viele Leute da waren.“

Seine Topform hat Weißhaidinger konserviert, mit 65,37 Metern gewann er zuletzt den Grand Prix in Göteborg – der achte Sieg im 15. Wettkampf der Saison. „Das zeigt, dass ich noch genug Kraft für das Finale habe“, sagt er und freut sich auf die Erholung danach: „Urlaub ist etwas Schönes. Ich habe elf Monate durchtrainiert und bin froh, wenn ich dann einmal vier Wochen Zeit für mich habe.“ (swi)

