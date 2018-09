Golf: Wiesberger beim Ryder Cup - als TV-Experte

Auch verletzungsbedingt hat Bernd Wiesberger die Qualifikation für den diesjährigen Ryder Cup, bei dem Tiger Woods sein Comeback für das US-Team geben wird, verpasst, dennoch wird Österreichs Nummer eins in Paris anwesend sein. Er steht den Golf-Kommentatoren von Sky UK und Deutschland mit Insiderinfos und für Experteninterviews zur Verfügung. "Ich habe am Le Golf National schon die Open de France gewonnen und kenne diesen Platz sehr gut. Diese Aufgabe ist Neuland für mich und ich freue mich darauf. Auch als großer Golf-Fan ist es mir wichtig, zum ersten Mal bei einem Ryder Cup dabei zu sein. Ich kann es kaum erwarten, das europäische Team zu unterstützen", sagte der 32-Jährige.

Nach sechs Wochen wurde Wiesberger der nach der Handgelenksoperation notwendige Gipsverband in Leeds entfernt. Die erste Steifigkeit ist verflogen und die Physiotherapie voll im Gange – nun liegt der Fokus auf der Vorbereitung für die nächsten Aufgaben. "Der Eingriff war erfolgreich und der Heilungsprozess ist absolut positiv verlaufen. Durch die Tests nach Abnahme des Verbandes haben wir nun einen genauen Überblick zur Entwicklung und einen detaillierteren Zeitplan für die Rehabilitation", so der Burgenländer. Sobald die Mobilität im linken Handgelenk zum größten Teil wiederhergestellt ist, kann mit der Kräftigung begonnen werden. Bis dahin stehen weiterhin Fitnesstraining und die körperliche Vorbereitung auf den Wettkampf im Fokus.



"Abhängig ist der weitere Verlauf vom Grad der Beweglichkeit in der linken Hand. Nach Beginn der Kräftigung kann ich endlich wieder langsam daran denken, einen Golfschläger zu schwingen – das stimmt mich natürlich irrsinnig positiv", sagte Wiesberger. Geplant wäre es, Ende November ins Turniergolf einzusteigen. Bereits vor der Verletzung im April haben Wiesberger und sein langjähriger Caddie Shane Coeries beschlossen, getrennte Wege zu gehen. "Nach acht gemeinsamen Jahren suche ich einfach nach neuen Impulsen. Es gibt da für mich eine Reihe von möglichen Kandidaten", erklärte er.







(red)