Kletter-WM: Hoch hinaus zu den Medaillen

Innsbruck. Seit 2005 sind Österreichs Kletterer bei Weltmeisterschaften eine sichere Medaillenbank, haben jedes Mal noch mindestens ein Stück Edelmetall geholt. Diese Serie soll bei der Heim-WM in Innsbruck ihre Fortsetzung finden. An diesem Wochenende fallen die ersten Entscheidungen in der Königsdisziplin Vorstieg. Die Frauen bestreiten heute Semifinale (12.55 Uhr) und Finale (18.55 Uhr), die Männer folgen am Sonntag (gleiche Zeiten, jeweils live in ORF Sport plus).

In der Qualifikation blieb Vizeweltmeister Jakob Schubert hinter den Erwartungen, qualifizierte sich als 13. aber trotzdem locker für das Finale. Den Sprung unter die besten 26 haben auch Max Rudigier (9.) und Georg Parma (24.) geschafft. Jessica Pilz hat ihre Rolle als Mitfavoritin auf Gold hingegen untermauert. Die gebürtige Niederösterreicherin stieg als Qualifikationszweite hinter der slowenischen Titelverteidigerin, Janja Garnbret, auf. Auch Christine Schranz (7.), Hannah Schubert (8.) und Sandra Lettner (17.) kamen sicher weiter.

Pilz und Schubert zählen dank ihrer Boulder-Fähigkeiten auch bei der in der zweiten Woche erstmals bei einer WM ausgetragenen Kombination zum Favoritenkreis. Dabei werden die Platzierungen aus Vorstieg, Bouldern und Speed miteinander multipliziert, in diesem Format werden 2020 in Tokio auch erstmals Olympiamedaillen im Klettern vergeben. „Was die Kombination anbelangt, sind wir wohl alle sehr gespannt. Wir werden sehen, ob sich die Spekulationen der letzten Monate bewahrheiten werden oder ob es eine Überraschung geben wird“, erklärte KVÖ-Sportdirektor Heiko Wilhelm.

Bis 16. September klettern über 700 Athleten aus 65 Nationen in der Innsbrucker Olympiaworld um Medaillen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 40.000 Zuschauern. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)