Eishockey: Mit dem ersten Bully beginnt die Jagd auf Bozen

Wien. Selbst wenn es die hohen Temperaturen der vergangene Tage nicht vermuten ließen: Heute fällt der Starschuss für die neue Saison der Erste-Bank-Eishockey-Liga – und damit die Jagd auf den HCB Südtirol. Die Bozener haben sich im April überraschend die Karl Nedwed Trophy geholt und werden heuer von Beginn weg als Titelkandidat gehandelt. Als Herausforderer gelten Österreichs „Big Four“, Red Bull Salzburg, Vienna Capitals, Black Wings Linz und KAC.

Ein Attraktivitätsmerkmal der Ebel ist deren Ausgeglichenheit. In den vergangenen sieben Jahren gab es fünf verschiedene Champions, in den vergangenen vier Jahren stand jedes Team zumindest einmal im Play-off. Zudem wurden in der abgelaufenen Saison 47 Prozent der Spiele mit nur einem Tor entschieden, im Play-off ging es zwölfmal in die Verlängerung. Dass die Liga auch sportlich reüssiert, davon konnten sich die Fans zuletzt in der Champions Hockey League überzeugen. Bozen, Salzburg und die Capitals liegen in der CHL auf Aufstiegskurs, haben bisher Klubs aus Schweden, Schweiz und Finnland hinter sich gelassen. (ag./red)

1. Runde: Fehérvár – Zagreb (Freitag, 18.45). VSV – Znojmo, Linz – Capitals, Salzburg – KAC, Innsbruck – Dornbirn (jeweils 19.15). Bozen – Graz (19.45).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.09.2018)