Radsport: Pöstlberger steigt für WM vorzeitig aus Vuelta aus

Staatsmeister Lukas Pöstlberger ist am Freitag nicht zur 19. und drittletzten Etappe der Vuelta a Espana angetreten. Wie sein Rennstall Bora bekanntgab, erfolgte der Ausstieg aus der Spanien-Radrundfahrt, weil sich der Oberösterreicher auf das Mannschaftszeitfahren zum Auftakt der WM in Tirol am 23. September vorbereiten will. Pöstlberger tritt bei der WM auch im Straßenrennen am 30. September an.

Damit ist in Spanien aus rot-weiß-roter Sicht nur noch Matthias Brändle vertreten, der Vorarlberger liegt auf dem 160. und letzten Platz der Gesamtwertung. Hermann Pernsteiner war am Donnerstag wegen Sturzverletzungen ausgeschieden, Georg Preidler in der Vorwoche wegen Weisheitszahnproblemen.

