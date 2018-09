Kletter-WM: Jessica Pilz holt die nächste Medaille

Jessica Pilz hat bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Innsbruck nach Gold im Vorstieg (Lead) mit Bronze in der Kombination ihr zweites Edelmetall erobert. Die 21-jährige sicherte Bronze am Sonntag mit einer Galavorstellung in ihrer Paradedisziplin. Pilz kletterte wie im Lead-Finale top. Die Niederösterreicherin musste sich nur der Slowenin Janja Garnbret und Sa Sol aus Südkorea geschlagen geben.

Pilz präsentierte sich bei der Kletter-WM in Innsbruck in der Form ihres Lebens, sie holte bereits Gold im Vorstieg.

(APA)