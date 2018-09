Kletter-WM: Zweites Gold für Schubert, Pilz holt Bronze

Jakob Schubert hat am Sonntag bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Innsbruck seine zweite Goldmedaille gewonnen. Der Tiroler setzte sich in der Kombination souverän durch. Im Speed und Lead wurde er Zweiter, die Einzelwertung im Bouldern entschied der 27-Jährige für sich. Die weiteren Medaillen gingen an Adam Ondra aus Tschechien und den Deutschen Jan Hojer.

Jessica Pilz hat nach Gold im Vorstieg (Lead) mit Bronze in der Kombination ihr zweites Edelmetall erobert. Die 21-jährige sicherte Bronze am Sonntag mit einer Galavorstellung in ihrer Paradedisziplin. Pilz kletterte wie im Lead-Finale top. Die Niederösterreicherin musste sich nur der Slowenin Janja Garnbret und Sa Sol aus Südkorea geschlagen geben.

Pilz präsentierte sich bei der Kletter-WM in Innsbruck in der Form ihres Lebens, sie holte bereits Gold im Vorstieg.

(APA)