Nicole Wesner: Mit treffsicherer Leidenschaft im Ring

Wien. Nach neun Monaten steht Nicole Wesner wieder in einem WM-Kampf im Boxring. Im Rahmen der Austrian Fight Challenge verteidigt die 41-Jährige am Samstag in Wien (Highlight am Sonntag um 12.15 Uhr, live in ORF eins) im Leichtgewicht (61,2 kg) ihre drei Titel (WBF, WIBF, GBU). Eigentlich war Lina Tejada aus der Dominikanischen Republik als Gegnerin eingeplant, doch die Bürokratie machte dem einen Strich durch die Rechnung – der Visumsantrag wurde am Montag kurzfristig abgelehnt, und für Wesner begann der große Stress. Sie kontaktierte die Verbände, schrieb rund 20 mögliche Gegnerinnen an und erhielt schließlich eine Zusage aus Georgien.

Ersatzfrau Nana Chakhvashvili ist mit sechs Siegen in 14 Kämpfen allerdings nicht die erhofft starke Gegnerin. „Was soll ich machen? The show must go on. Ich hoffe, dass ich dem Publikum einen guten Kampf biete“, sagt Wesner, die selbst alle 15 Profikämpfe gewonnen hat, im Gespräch mit der „Presse“. Die Titelverteidigung erfolgt in einer eigens umgebauten Halle im Gym23 gleich beim Wohnpark Alterlaa, die Vorfreude auf den Heimauftritt ist groß. „Das Publikum kann in Runden, in denen man physisch am Limit ist, noch einmal pushen“, berichtet die 41-Jährige, die positive Grundstimmung wahrzunehmen. Mit dem erhöhten Druck in der Heimat, vor allem dem selbst gemachten, hat sie inzwischen umzugehen gelernt. „Ich bin nicht mehr so aufgeregt, das war am Anfang noch ganz anders.“ Eine Garantie aber gebe es darauf freilich nicht, denn „jeder Kampf ist anders“.

Ihre Boxkarriere hat Wesner einigen Zufällen zu verdanken. Zunächst wurde die gebürtige Kölnerin als Marketingmanagerin nach Wien versetzt. „Ich hatte nicht das Ziel, auszuwandern, aber dann bin ich picken geblieben“, erzählt sie. Inzwischen fühle sie sich in der Bundeshauptstadt richtig wohl: „Ich liebe alte Bauten! Wien ist zu Recht eine der lebenswertesten Städte der Welt.“ 2009 wollte sie in einem Fitnesscenter eigentlich eine Yogastunde nehmen und fand sich im Boxring wieder – „Liebe auf den ersten Schlag“, wie sie bis heute betont.

Der Traum von Las Vegas

Für ihre neue Leidenschaft gab Wesner ihren alten Job, Dienstwagen und sicheres Gehalt auf und widmete sich fortan ganz dem Sport. „Ich bin sehr zielorientiert. Wenn ich etwas mache, dann verknüpfe ich das mit einem Ziel“, erklärt sie. 2011 wurde sie auf Anhieb Staatsmeisterin, ein Jahr später wechselte sie zu den Profis, inzwischen nennt sie drei WM-Gürtel ihr Eigen.

Am Ziel sieht sich Wesner noch lang nicht. „Das Karriereende ist nicht in Sicht“, sagt sie und lacht. Boxen sei so ein präziser Sport, da höre die Weiterentwicklung nie auf. Neben besonderen Gegnerinnen träumt sie vor allem von einem Kampf auf einer großen Bühne in Las Vegas. „Vor drei Jahren hätte ich dafür noch Lacher geerntet, aber Frauenboxen ist im Aufwind“, ist sie überzeugt. Finanziell steht sie als dreifache Weltmeisterin inzwischen auf soliden Beinen, übrig bleibt ihr aber nicht viel. „Wenn man so verrückt ist wie ich, stopft man alles 1:1 wieder in den Sport. Große Schlitten brauche ich aber sowieso nicht.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.09.2018)