Weltreiterspiele: Voltigier-Duo Lindner/Wacher gewinnt WM-Silber

Österreich hat bei den Weltreiterspielen in Mill Spring im US-Bundesstaat North Carolina die dritte Medaille erobert. Die Voltigierer Jasmin Lindner und Lukas Wacha mussten sich am Donnerstag im Pas de Deux auf Dr. Doolittle nur Silvia Stopazzini und Lorenzo Lupacchini aus Italien geschlagen geben. Lediglich 14 Tausendstelpunkte fehlten der OEPS-Paarung am Ende zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Nach der Silbernen von Pepo Puch in der Para-Dressur gewann Österreichs Voltigierteam am Mittwoch Bronze im Nationenbewerb. Mit drei Medaillen haben die Sportler des Pferdesportverbands das vor den Titelkämpfen ausgegebene Ziel damit bereits erreicht.

WM-Ergebnisse Voltigieren Pas de Deux: 1. Silvia Stopazzini/Lorenzo Lupacchini (ITA/Rosenstolz) 9,027 Punkte - 2. Jasmin Lindner/Lukas Wacha (AUT/Dr Doolittle) 9,013 - 3. Janika Derks/Johannes Kay (GER/Dark Beluga) 8,872

(APA)