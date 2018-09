Tischtennisgroßmacht Österreich: Sofia Polcanova spielt um EM-Gold

Im Doppel mit der Russin Noskowa bewies sie im Viertelfinale gegen die Rumäninnen Adina Diaconu/Irina Ciobanu Nervenstärke. Sie setzten sich mit 4:2 (-9, -10, 5, 11, 5, 7) durch. Im Halbfinale traf das Duo auf die topgesetzten Matilda Ekholm/Georgina Póta (SWE/HUN). Das Duo lag schnell 1:3 nach Sätzen zurück, gewann aber sensationell noch mit 4:3 – und spielt damit heute um EM-Gold. Die Gegnerinnnen: Nina Mittelham/Kristin Lang (GER-13). Polcanova, 24, hatte sogar Chancen auf Edelmetall im Einzel. Sie setzte sich im Achtelfinale gegen Britt Eerland (NED) mit 4:1 durch, die im Dauereinsatz stehende Oberösterreicherin sagt: „Ich bin müde, aber spiele weiter.“

Außerdem erreicht Polcanova am Samstag auch das Einzel-Halbfinale. Im Viertelfinale gewann die Österreicherin mit 4:1 gegen die deutsche Nummer 15 des Turniers, Petrissa Solja. Da der dritte Platz nicht ausgespielt wird, ist der Gewinn einer weiteren Medaille bereits fix. Ihre Semifinalgegnerin stand zunächst noch nicht fest, gespielt wird am Sonntag um 10.30 Uhr. Fünf Stunden danach tritt Polcanova im Doppelfinale an, das sie ebenfalls am Samstag fixierte. Im Mixed-Bewerb sicherte sich die 24-Jährige bereits EM-Silber zusammen mit Stefan Fegerl.

Nach Medaillen 2012, 2013 und 2015 fanden Robert Gardos und Daniel Habesohn in die Erfolgsspur zurück und erreichten die Doppel-Finale. Die beiden Österreicher gewannen das Doppel-Semifinale mit 4:3 gegen den Deutschen Patrick Franziska und den Dänen Jonathan Groth. Dabei drehten Habesohn/Gardos das Match noch nach einem 1:3-Satzrückstand.

Im Finale am Sonntag (16:30 Uhr) trifft das ÖTTV-Duo auf die Nummer zwei des Turniers, die beiden Schweden Mattias Falck und Kristian Karlsson.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)