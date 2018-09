Klippenkönig mit Höhenangst

Im Schwimmunterricht war der kleine Gary Hunt stets ein wenig abgelenkt. „Ich sah, wie die Wasserspringer immer zwischen ihren Sprüngen gelacht haben, und habe mich gefragt, ob ich im richtigen Pool bin“, erzählt der inzwischen 34-jährige Brite. Mittlerweile ist Hunt die Nummer eins unter den Klippenspringern, in den neun Jahren seit Bestehen der Cliff-Diving-Serie von Red Bull holte er sechsmal den Titel.

Auch heute, beim Saisonfinale in Polignano a Mare, hat Hunt alle Trümpfe in der Hand. Nachdem ihm eine mentale Blockade, die Folge einer Verletzung aus dem Vorjahr, in der ersten Saisonhälfte noch zu schaffen gemacht hatte, übernahm er zuletzt im bosnischen Mostar die Gesamtführung (810 Punkte) vom 33-jährigen US-Amerikaner Steven LoBue (790).

Die erfolgreiche Karriere als Klippenspringer hatte aber einen unglücklichen und durchaus ironischen Nebeneffekt: Hunt entwickelte eine Art von Höhenangst. „Ich bin es so gewohnt, mir vorzustellen, wie ich von einer Kante wegspringe, dass ich Angst habe, ich kann mich nicht davon abhalten, tatsächlich zu springen, wenn ich auf einem Balkon stehe“, erklärt der ehemalige Mathematikstudent. Angst ist ohnehin ein ständiger Begleiter. „Auf der Plattform habe ich noch nie einen Rückzieher gemacht. Aber ich musste schon ein paar Mal von der Kante zurücksteigen, wenn meine Beine nicht aufhörten zu zittern.“

Hunt zeichnet sich wenig überraschend auch für den bisher schwierigsten Sprung überhaupt verantwortlich, einen dreifachen Salto vorwärts mit viereinhalb Schrauben („Double in, double out“). Just in Polignano verletzte er sich bisher am schwersten: 2010 prallte er mit der Brust auf das Wasser, erlitt eine schwere Gehirnerschütterung und hatte Gedächtnislücken.

Showdown Red Bull Cliff Diving. Im süditalienischen Polignano a Mare steigt heute das Saisonfinale. Die Männer springen von einem Balkon in 27 Metern Höhe in die Adria. Der Absprung bei den Frauen ist in 21 Metern Höhe. Titelfavoriten sind der Brite Gary Hunt, 34, und die Mexikanerin Adriana Jiménez, 33. Live ab 13.10 Uhr auf redbullcliffdiving.com.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)