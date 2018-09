Basketball: Eine Liga kämpft um ihre Zukunft

Wien. Österreichs Spitzensport kennt etliche Sorgenkinder. Zu den Patienten, die nicht und nicht gesunden wollen, zählt auch die Basketballbundesliga (ABL). Seit Jahren kämpfen Klubs um Zuschauer und Sponsoren – sämtliche Zahlen sind rückläufig, auch, weil das Niveau der Liga schwächer geworden ist.

Liga-Präsident Karl Schweitzer erklärte bei der Saisonauftakt-Pressekonferenz Dienstagmittag in Wien: „Wir haben die Signale zur Kenntnis genommen, müssen uns eingestehen, dass sich der Basketballsport in Österreich nicht allein weiterentwickelt. Ansonsten wird unsere Position als Mannschaftssport Nummer drei gefährdet sein.“ Die ABL soll, basierend auf einem Maßnahmenplan, auf praktisch allen Ebenen professioneller werden, auch hinsichtlich Marketing und PR (mehr) Dynamik entwickeln. Ein spätes Erwachen, denn in der öffentlichen Wahrnehmung ist hinter Fußball und Eishockey gewiss Handball längst die Nummer drei des Landes.

Österreichs Basketball droht weiteres Ungemach, weil der Dreijahresvertrag mit TV-Partner Sky mit Ende der Saison ausläuft. Erste Gespräche über eine mögliche Verlängerung wurden zwar bereits geführt, Cashcow ist die ABL für den Pay-TV-Sender aber freilich keine, im Gegenteil. Das Budget der zehn Bundesligaklubs setzt sich zu einem großen Teil aus den TV-Geldern zusammen. Kommt es zu keinem neuen Deal zwischen Sky und Liga, wären die möglichen Folgen fatal, weil dann auch Admiral als Ligasponsor nach elf Saisonen abspringen könnte.

Jürgen Irsigler, Geschäftsführer der Admiral Sportwetten GmbH, möchte „keinen künstlichen Druck“ auf Sky ausüben, macht seinerseits aber einen Fortbestand der Zusammenarbeit mit der ABL von einem TV-Vertrag abhängig, wie er der „Presse“ bestätigt. Als „Todesstoß“ für die Liga möchte er ein mögliches Ende des Sky-Engagements allerdings nicht verstanden wissen. „Ich bin mir sicher, dass im Streaming-Zeitalter die Bildschirme nicht schwarz bleiben würden.“ (cg)

