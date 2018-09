Laura Stigger: Radwechsel für die große Bühne

Innsbruck/Wien. In der noch jungen Karriere von Mountainbikerin Laura Stigger jagt derzeit ein Highlight das nächste: Im Juli feierte die Juniorin in Graz ihr fünftes EM-Gold, Anfang September verteidigte sie dann erfolgreich ihren WM-Titel im Cross-Country-Bewerb. Im Rahmen der Rad-WM in Tirol erwartet sie nun ein besonderer Höhepunkt, denn für das Straßenrennen der Juniorinnen am Donnerstag (9 Uhr, live in ORF Sport+) tauscht sie Mountainbike gegen Rennrad und möchte für eine Überraschung sorgen. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl und überhaupt keinen Druck. Bei der Mountainbike-WM war ich ja die Gejagte“, berichtet die seit Dienstag 18-Jährige. „Ich gehe total locker ins Rennen und will den Auftritt in der Heimat genießen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)