Rad-WM: Spanier Valverde gewinnt Gold

Beeindruckende 275.000 Zuschauer und ein Sieg von Alejandro Valverde im Straßenrennen der Männer haben der Rad-WM in Innsbruck einen glanzvollen Schlusspunkt beschert. Bei strahlendem Sonnenschein drängten sich die Fans entlang der 258 km langen Strecke, vor dem Goldenen Dachl hatten die Profis ausgerüstet mit Campingsesseln und Proviantsackerl schon am Vormittag Position bezogen. Als die Fahrer nach fast genau zwei Stunden auf der ersten von sieben Olympiarunden erstmals durch Innsbruck fuhren, wurde auch der letzte Nachzügler mit frenetischem Jubel bedacht. Dem ein oder anderen asiatischen Touristen in der Altstadt war die Verwunderung ob des Trubels ins Gesicht geschrieben, der Funke sprang jedoch rasch über und das Handy wurde gezückt.

Mit insgesamt 4681 Höhenmetern galt der Tiroler Kurs als einer der schwierigsten der WM-Geschichte und forderte bald ein prominentes Opfer: Titelverteidiger Peter Sagan konnte 90 km vor dem Ziel nicht mehr mithalten, der Traum vom rekordträchtigen vierten WM-Gold in Folge war für den Sprintspezialisten aus der Slowakei somit geplatzt. Zu diesem Zeitpunkt machte das österreichische Team um Kapitän Patrick Konrad im Peloton das Tempo und verkürzte kontinuierlich den Rückstand auf die Spitzengruppe, die sich noch vor dem ersten Anstieg nach Gnadenwald gebildet hatte. Wenig später war das Rennen für Lukas Pöstlberger, der viel Führungsarbeit geleistet hatte, und Georg Preidler vorbei.

Es war das erwartet harte Ausscheidungsrennen, immer wieder wurde auf dem Anstieg zum Bergisel attackiert. Auf der letzten Runde zerpflückten die Italiener das Feld, mit Michael Gogl und ÖRV-Kapitän Konrad mussten die letzten beiden Österreicher mit Krämpfen ebenso wie Vincenzo Nibali abreißen lassen – die Chance auf die erste rot-weiß-rote Top-Ten-Platzierung in einem WM-Straßenrennen seit 2008 (Christian Pfannberger) war dahin. Überraschend ging der Däne Michael Valgren mit knapp 30 Sekunden Vorsprung auf ein 30-köpfiges Feld in die Entscheidung in der berüchtigten Höttinger Höll.

Teufel, Krampus und viel Leiden in der Höll

Der Ansturm auf die begrenzten Plätze entlang der Schlüsselstelle hatte alle Erwartungen der Veranstalter übertroffen, der Zugang wurde schon drei Stunden vor der Einfahrt der Fahrer gesperrt. „Teufel“ Didi Senft hatte sich seinen Platz selbstverständlich gesichert, Unterstützung erhielt er von einigen Krampussen. Die finalen 28 Prozent Steigung verlangten nicht nur den Profis alles ab, nachdem beim Jedermann-Rennen am Samstag zwei Polizeimotorräder und Rettungsfahrzeuge liegen geblieben waren, rückten diesmal spezielle Begleitfahrzeuge aus.

9 km vor dem Ziel war Valgren eingeholt und es begann der finale Kampf gegen den Berg. Mit über sechs Stunden Fahrzeit in den Beinen mussten die Fahrer immer wieder aus der Vertikalen ausscheren, die Überwindung bei jedem einzelnen Pedaltritt war sichtbar. Heraus kam ein Spitzentrio, das 1,5 km vor dem Ziel zum Quartett wurde. Im Zielsprint lancierte Alejandro Valverde den Angriff und wurde belohnt: Nach zweimal Silber (2003, 2005) und viermal Bronze (2006, 2012, 2013, 2014) kürte sich der 38-jährige Spanier vor Romain Bardet (FRA) und Überraschungsmann Michael Woods (CAN) erstmals zum Weltmeister.

„Das ist einer der bedeutendsten Siege meiner Karriere. Ich habe so lange gekämpft und jetzt ist endlich gut gegangen“, sagte Valverde, der mit den Tränen kämpfte. Gogl kam als bester Österreicher als 45. ins Ziel. „Das war der härteste Renntag meiner Karriere, aber die Kulisse trotzdem ein Genuss.“