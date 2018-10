Rad-WM: Fans wegen Plakat "Kickl ride to Höll" angezeigt

Für zwei Rad-WM-Fans könnte ein am Sonntag beim Rennen der Herren-Elite präsentiertes Plakat nun negative Konsequenzen haben. Die zwei Männer hatten sich am Eingang zur "Höttinger Höll" postiert und ein Plakat mit dem Schriftzug "Kickl ride to Höll" hochgehalten. Die Folge war eine Anzeige wegen "Anstandsverletzung", bestätigte die Polizei einen "Standard"-Bericht (Mittwochsausgabe).

Es handle sich dabei um einen Offizialdelikt. "Das muss die Polizei anzeigen. Würde sie das nicht tun, wäre das Amtsmissbrauch", erklärte eine Sprecherin der Polizei gegenüber der APA.

Zwei anwesende Beamte hatten am Sonntag zunächst die Personalien der beiden Männer aufgenommen. Anschließend hielten die Polizisten Rücksprache mit der Einsatzleitung und klärten den Sachverhalt ab, sagte die Sprecherin. Nach dem Rennen teilten die Beamten den zwei Fans schließlich mit, dass gegen sie eine Anzeige wegen Anstandsverletzung folgen werde.

