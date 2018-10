Eklat bei Comeback von Mixed-Martial-Arts-Star McGregor

Das Comeback des irischen Mixed-Martial-Arts-Stars Conor McGregor im Ring hat mit einem Eklat geendet. Nach seiner Niederlage in der 4. Runde gegen den ebenfalls 30-jährigen Russen Khabib Nurmagomedow am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas kam es zu chaotischen Szenen und einer Massenschlägerei zwischen den Lagern der beiden Kämpfer. Nurmagomedow wurde gar von Polizisten aus der Halle geleitet.

Es war McGregors erster Kampf seit seiner Niederlage gegen Box-Superstar Floyd Mayweather im August 2017. Im April hatte er Schlagzeilen gemacht, als er in New York mit Kollegen eine Sackrodel auf einen Bus warf. Grund für den Vorfall sollen Berichten zufolge Streitigkeiten zwischen McGregor und einem seiner MMA-Kollegen gewesen sein, der in dem Bus gesessen haben soll.

Der weiterhin ungeschlagene Nurmagomedow erhielt nach seinem Sieg bei der Veranstaltung des Verbandes UFC einen Anruf des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der persönlich gratulierte. "Er hat mir gesagt, dass er sehr stolz auf mich ist", sagte Nurmagomedow. Mixed Martial Arts (MMA) ist eine Kampfsportart, bei der sich die Teilnehmer schlagen, treten, in den Würgegriff nehmen und eine ganze Reihe von Techniken aus anderen Kampfsportarten wie Karate und Taekwondo einsetzen.