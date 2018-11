Turnerin Simone Biles schreibt Geschichte

Am Freitag gewann die US-Amerikanerin in Doha erstmals am Sprung, zuvor hatte sie dort schon die Goldmedaillen im Team und im Mehrkampf geholt.

Bisher war Biles gleichauf mit dem Weißrussen Witali Scherbo gelegen, der zwischen 1991 und 1996 zwölf WM-Titel erkämpft hatte. Den Sprungbewerb gewann die viermalige Olympiasiegerin mit 15,366 Zählern vor Shallon Olsen aus Kanada (14,516) und der Mexikanerin Alexa Moreno (14,508). Die 43-jährige Oksana Chusovitina (Usbekistan) belegte den vierten Rang.

Zuvor hatte Mehrkampf-Weltmeister Artur Dalalojan aus Russland mit 14,900 Punkten am Boden den dreimaligen Champion Kenzo Shirai aus Japan entthront.

Am Stufenbarren musste sich Simone Biles jedoch mit Silber begnügen. Der Sieg ging an die 18-jährige Europameisterin Nina Derwael, die sich mit 15,200 Punkten klar vor der Rekordweltmeisterin (14,700) durchsetzte und damit die erste WM-Goldmedaille für Belgien in der 115-jährigen Geschichte der Turn-WM gewann.

Einen Tag vor dem WM-Auftakt hatte Biles allerdings eine Schrecksekunde zu überstehen, als sie wegen Schmerzen aufgrund eines Nierensteins eine Klinik aufsuchen musste. Doch kurz darauf gab sie Entwarnung und scherzte über den Nierenstein als "ihre Perle von Doha". Das Adrenalin im Wettkampf helfe ihr dabei die Schmerzen auszublenden.

(APA)