Deutscher Tabellenführer kommt aus Österreich

Innsbruck. Hannes Kronthaler ist aufgeregt. Für „vollkommen deppert“ hatte man den Tiroler Unternehmer und Klubchef der Innsbrucker Volleyballer gehalten, als er 2017 mit der Idee, fortan in der deutschen Liga zu spielen, vorstellig geworden war. Eine auf drei Jahre fixierte Spielgemeinschaft mit Unterhaching war ihm lieber als der Smash in Österreichs Meisterschaft. Warum? Kronthaler ratterte die Gründe runter wie aus der Pistole geschossen: „Geld, Konkurrenz, Interesse, Wertigkeit, keine Fadesse, neue Perspektiven – und endlich wieder ein Spiel verlieren.“

In Österreich wurde Tirol zehnmal Meister, dreimal Cupsieger, der Klub hatte von 2014 bis 2017 kein Spiel verloren. Kronthaler zog nach Freigabe des ÖVV-Verbandes die Option auf eine „Wildcard“. In der ersten Saison wurden die Hypo Tirol AlpenVolleys Haching Dritter. Jetzt steht der Klub, der die Hälfte seiner Heimspiele in Innsbrucks Olympiaworld bestreitet, erstmals an der Spitze der deutschen Bundesliga. Das 3:0 gegen Bühl sorgte für das Novum: Innsbruck ist Tabellenführer in Deutschland.

Halle oder Turnsaal?

Kronthaler, 52, kennt die Befindlichkeiten im österreichischen Sport, absurde Marketingwünsche oder vollkommen realitätsferne Politinteressen. In Deutschland sei nun alles anders, und freilich besser. „Ich wollte Spielern, Fans und mir nach 20 Jahren in Österreich etwas anderes bieten. Wir hatten alle so richtig die Nase voll.“

Ob es sportlich wertvoller sei, gegen Friedrichshafen oder Berlin zu spielen anstatt gegen Hartberg, Weiz oder Aich/Dob, diese Bestandsaufnahme möge „jeder bitte für sich selbst treffen“, mimt er den Diplomaten. Seine Antwort liege ohnehin auf der Hand. „Sinn und Zweck des Ganzen ist es, Perspektiven zu bieten. Neue Märkte, andere Spiele, andere Städte.“ Grob formuliert: Hotel statt Jugendherberge, Restaurant statt Kantine, Halle statt Turnsaal.

Auch Kronthalers Erzählungen über Deutschlands Zwölferliga, 1,3 Millionen Euro Budget, gestiegene Zuschauerzahlen (zuletzt kamen aber nur 700 Fans) und die harte Suche nach bayrischen Sponsoren klangen euphorisiert. Dass noch mehr Geld, Legionäre oder PR nötig wären, womöglich mehr medialer Rückhalt aus seiner bloß ski- und fußballbegeisterten Heimat, daraus machte er kein Hehl.

Dass österreichische Klubs ihren Ligabetrieb verlassen und im Ausland spielen, sei für Kronthaler keineswegs nur mit Flucht zu erklären. Es sei „logisch, Österreich ist doch zu klein“. Der für ihn beste Sportbetrieb sei die Eishockeyliga, „weil internationale Spiele dabei sind“. Deutschland sei vom finanziellen Wert und Glamour keinesfalls mit Volleyball-Schlaraffenländern wie Italien oder Russland zu vergleichen. Aber um Welten besser als der AVL-Auftritt.

Nur, was geschieht mit einer Liga, deren Meister freiwillig zurückzieht? Der Betrieb läuft ohne Tirol weiter, gar nicht mehr so einseitig. Die Wahrheit liegt für den jeweiligen Betrachter immer auf der anderen Seite der Netzkante.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.11.2018)