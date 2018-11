Olympia am Ende der Welt

Das Internationale olympische Komitee (IOC) steht weiterhin vor einem Problem. Mit aller Kraft wird versucht, das ungeliebte Produkt „Winterspiele“ zu retten. Geradezu verzweifelt mutet die Suche aber an, einen Austragungsort für die Spiele 2026, mit denen die Trendwende in Kostenfragen und Ideologien geschafft werden sollen, zu finden. Denn Kerndestinationen aus Europa haben serienweise abgesagt. In Innsbruck fiel eine Volksbefragung negativ aus, für Graz-Schladming zog das ÖOC ob ausbleibender politischer Zusagen die Reißleine. Auch Sapporo oder Sion sagten Nein.



Klassische Wintersportorte, die gern die Kosten tragen, sich ihre Saison verpfuschen lassen oder Gewinne anderen, obendrein steuerfrei überlassen, sind in demokratischen Staaten schwerer zu finden. Auch die Folgen des Gigantismus schrecken ab.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2018)