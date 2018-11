Das stundenlange Gedankenspiel hinter schalldichten Glaswänden

London. Es läuft eine WM, die an den meisten Londonern aber unbemerkt vorübergeht. Nichts deutet in der Stadt darauf hin, dass der US-Amerikaner Fabiano Caruana den Titelverteidiger, Magnus Carlsen, um den höchsten Titel im Schach herausfordert. Schauplatz des auf zwölf Partien angesetzten, mit einer Million Dollar dotierten Duells ist „The College“ im Stadtteil Camden. Zumindest am Gebäude verweisen Plakate und Karikaturen der Schachgenies auf den Showdown im Inneren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.11.2018)