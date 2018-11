Kristoffersen: Der schnellste Wikinger im Wilden Westen

Nehmen wir Marcel Hirscher einmal beim Wort, wenn er sagt: „Die Gesamtweltcup-Bühne gehört Henrik.“ So sprach er es vor dem Saisonauftakt in Sölden und erntete dafür ungläubige Blicke, die übliche Tiefstapelei des siebenfachen Gesamtweltcupsiegers eben. Doch Henrik Kristoffersen war, ist und bleibt sein Herausforderer Nummer eins, und spätestens wenn Hirscher, wie viele erwarten, nach diesem Winter Schluss machen wird, steht der erst 24-jährige Norweger in der Thronfolge tatsächlich an erster Stelle.

Ohne Hirscher hätte Kristoffersen bereits zwei Mal den Gesamtweltcup und einmal Olympiagold eingefahren So sind es immer noch beachtliche 16 Weltcupsiege und zwei olympische Medaillen. Doch die elf zweiten Plätze der Vorsaison, die meisten freilich hinter Hirscher und mitunter nur mit wenigen Hundertstel Rückstand, gingen nicht spurlos an ihm vorbei. Nur einmal, ausgerechnet in Kitzbühel, hatte er die Nase vorn.

Ein solches Heimrennen ist Kristoffersen nicht vergönnt. Er stammt aus Rælingen, wenige Kilometer östlich von Oslo. Vater Lars fuhr selbst Skirennen und ist nach wie vor fixer Bestandteil seines Teams. Nicht unüblich für Norwegen, hatte der Rælingen Skiklubb einen eigenen Lift unterhalten. Der Großvater war noch dazu der Vereinsobmann und hatte als solcher den Schlüssel für den Schlepplift im Marikollen Skisenter, wie auch der Vater und der Onkel, alles nur fünf Minuten vom Elternhaus entfernt. Kristoffersen war am Morgen der erste auf der Piste und am Abend derjenige, der den Lift zusperrte. Bis heute sieht er sich als lebender Beweis dafür, dass sich harte Arbeit auch dann auszahlt, wenn man nicht mit dem größten Talent gesegnet ist.



Aamodt, die Inspiration. Mittlerweile ist der Norweger ein kompletter Skifahrer. Groß und schlank zwar für einen Technikspezialisten (1,80 m), er wurde auch schon als rasender Spargel bezeichnet, aber in der entscheidenden Relation von Kraft zu Körpergewicht erzielt er Topwerte. So triumphierte er auf den schwierigsten Slalompisten der Welt, in Kitzbühel, Schladming und Adelboden, aber auch auf verhältnismäßig leichten Hängen wie 2016 in Wengen oder im finnischen Levi, wo heute nach dem abgesagten Weltcupauftakt in Sölden die Männer ihr erstes Saisonrennen bestreiten (10.15/13.15 Uhr, live ORF eins, Eurosport).

Zagreb blieb bisher die Ausnahme. Dort wurde er im vergangenen Winter von Hirscher um elf, von Michael Matt um sechs Hundertstel geschlagen. Kristoffersen war fuchsteufelswild, trat im Zielraum um sich. Nicht sein erster Wutausbruch, aber ein gefundenes Fressen für die Medien. Christian Mitter, sein Cheftrainer, relativiert. Ärgern würden sich alle von Zeit zu Zeit, manche könnten es eben besser verbergen. Im Vergleich zu einem x-beliebigen Fußballspiel alles halb so wild, Kristoffersen – er ist mit der ehemaligen Handballerin Tonje Barkenes liiert – sei ein Sportsmann und habe noch jedem Konkurrenten gratuliert.

Mitter hat den Siegläufer mitgeformt, war Gruppentrainer im Skigymnasium in Oslo, als der 14-jährige Kristoffersen das Trofeo Topolino, die inoffizielle Schülermeisterschaft gewann, er coachte ihn im Europacup, in dem er als 17-Jähriger schon auf Topniveau fuhr. Nun ist der Steirer Chefcoach der norwegischen Herren und Kristoffersen der große Skistar. Mitter, 38, sagt: „Henrik hat einen unglaublichen Willen, alles für den Sieg zu geben.“

Der junge Kristoffersen hasste die Schule, nicht, weil er schlecht gewesen wäre, sondern weil das Klassenzimmer seinem ausgeprägten Bewegungsdrang widersprach. Er spielte auch Eishockey, kletterte und fuhr Motocross. 2002 aber sah er, wie Kjetil Andre Aamodt in Salt Lake City Olympiagold im Super-G und in der Kombination gewann, und wusste: „Das ist etwas, das ich tun will.“

Mit 24 Jahren hat er es bereits zur Nummer zwei in seinem Sport gebracht. In diesem Winter werden auch erstmals zwei Servicemänner von Rossignol nur für ihn alle Möglichkeiten auf dem Materialsektor ausschöpfen. Im Kampf um die Nummer eins aber wähnt sich Kristoffersen dennoch im Nachteil. Mit dem Red-Bull-Logo auf dem Helm würde der Wahl-Salzburger gern zusätzlich Geld lukrieren, der Norges Skiforbund hat ihm das aber wegen eigener Sponsorenverpflichtungen verboten. Der Slalomstar bestreikte deshalb sogar ein Rennen, das Thema liegt bei Gericht.

Ein Einzelkämpfer also? Und das in Norwegen, wo erfahrene Profis wie Aksel Lund Svindal, 35, und Kjetil Jansrud, 33, den Takt vorgeben, wo der Teamgedanke über allem steht und sich die Athleten sogar die Betten teilen, wenn es denn sein muss. Chefcoach Mitter verneint. „Das stimmt in der Praxis nicht. Er trainiert im Team.“

Während Ausflüge in Richtung Super-G und damit in den Speedbereich, in dem die Norweger seit Jahren die Topnation sind, durchaus angedacht sind, wandelt Kristoffersen in der Technikmannschaft der Wikinger allein auf weiter Flur. Das könne sich aber schnell ändern, meint Mitter, auch Jungstar Kristoffersen ist schließlich schon in seiner zweiten Weltcupsaison aufs Stockerl gefahren. „Norwegen ist wie der Wilde Westen. Es kommen immer wieder ein paar daher, und die sind dann irrsinnig schnell.“ ?

