Rallye: Ogier, König des Drifts

Coffs Harbour. Nicht nur in der Formel 1 herrscht Monotonie: Sébastien Ogier sicherte sich bei der Australien-Rallye seinen sechsten WM-Titel in Folge. Dem Franzosen (34, Ford) reichte in Coffs Harbour ein fünfter Platz, er ist damit auf dem besten Weg, Rekordweltmeister Sébastien Loeb einzuholen. Sein Landsmann gewann zwischen 2004 und 2012 neunmal in Serie den Titel – womit die jüngsten 15 Titel durchgehend nach Frankreich gingen. Den Sieg in Down Under holte sich der Finne Jari-Matti Latvala, der damit Toyota den Gewinn der Konstrukteurs-WM bescherte.

Ogier kehrt mit Saisonende zu Citroën zurück. Sein Ziel ist, mit drei Herstellern Weltmeister zu werden. Bisher gelang das nur Juha Kankkunen mit Peugeot (1986), Lancia (1987, 1991) und Toyota (1993). Ogier siegte bisher mit VW und Ford. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.11.2018)