Speed-Abteilung: In Copper für den Auftakt gerüstet

Copper Mountain.Wie Felix Neureuther, der für den Slalom in Levi passen musste, musste sich auch Aksel Lund Svindal wegen einer Daumenverletzung ärztlich behandeln lassen. Dem norwegischen Abfahrts-Olympiasieger passierte das Malheur beim Training in Copper Mountain, wo sich das Gros der Abfahrtselite auf den Speed-Auftakt am kommenden Wochenende in Lake Louise in Kanada vorbereitet.

Svindal hatte sich einen Bänderriss im Daumen der linken Hand zugezogen und umgehend in Vail operativ richten lassen. „Die Verletzung war komplizierter als zuerst gedacht“, schrieb er auf Instagram und fragte: „Wie geht's der Hand, Felix Neureuther?“ Bei ihm selbst sollte „Rennenfahren in naher Zukunft möglich sein.“

Was macht Max Franz?

In Copper Mountain herrschen beste Schneeverhältnisse. Dementsprechend stark war der „Betrieb“ auf den Pisten. Bis auf die Schweiz und Kanada bereiteten sich praktisch alle Nationen auf den Speed-Start in Lake Louise (Herren, dann Damen) bzw. Beaver Creek (Herren) vor. ÖSV-Abfahrtschef Sepp Brunner lobte dazu den hohen Sicherheitsstandard im US-Speed-Center. „A-Netze und B-Zäune, hier kann man richtig gut rennmäßig trainieren.“

Österreichs Speed-Herrenteam rund um Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Max Franz und Hannes Reichelt fliegt heute nach Kanada. Nicht in optimaler Verfassung reist aber Franz an. Dem Kärntner bereitet ein Knorpelschaden im Knie derart Probleme, dass sich der WM-Dritte von 2017 in Colorado einer MRI-Untersuchung unterziehen musste. Die genaue Diagnose steht noch aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.11.2018)