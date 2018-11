Das koreanische Wrestling ist nun Kulturerbe der Menschheit

Die UN-Kulturorganisation Unesco hat traditionelles koreanisches Wrestling bzw. Ringen zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Das Wrestling - in Nordkorea Ssirum genannt, in Südkorea Ssireum - sei ein Nationalsport und beliebte kulturelle Praxis zugleich und habe für alle Koreaner eine tiefe Bedeutung, teilte die Unesco am Montag mit.

Es gibt auch einen politisch bedeutungsvollen Hintergrund: Für die Bewerbung hatten sich Nordkorea und Südkorea zusammengeschlossen. Dies sei "beispiellos" und ein "symbolträchtiger Schritt" auf dem Weg zur Aussöhnung zwischen den koreanischen Staaten, sagte Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay.



Wrestling in Korea. – APA/AFP/ED JONES

Dies war die erste von mehreren Entscheidungen, die der zuständige Unesco-Ausschuss bis Samstag treffen wird. Kulturformen wie die Reggae-Musik aus Jamaika und die Parfümherstellung in Frankreich sollen ebenfalls zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt werden. Österreich ist an einer Bewerbung für den Blaudruck, die jahrhundertealte Technik der Stoffveredelung, beteiligt. Die Nominierung wurde gemeinsam mit Deutschland, Ungarn, Tschechien und der Slowakei eingereicht. Gemeinsam mit der Schweiz hat Österreich außerdem das Wissen im Umgang mit der Lawinengefahr eingereicht.

Insgesamt sind nach Angaben der Unesco knapp 50 Kulturformen neu als immaterielles Kulturerbe der Menschheit vorgeschlagen. Bisher zählen schon 470 lebendige Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Naturwissen und Handwerkstechniken dazu. Darunter sind zum Beispiel der Orgelbau und die Orgelmusik aus Deutschland, der Tango aus Argentinien und Uruguay und die traditionelle chinesische Medizin.

(APA/dpa)