Boxen: Der Kampf um Wien

Wien. Am 13. April kommt es in der Wiener Erste Bank Arena zum Profibox-Duell zwischen Marcos Nader und Gogi Knezevic. Der Vertrag für den als „Kampf um Wien“ deklarierten Fight (12 Runden) wurde laut den Veranstaltern am Montag unterschrieben.

Der 28-jährige Nader, der im April ein Comeback nach dreieinhalbjähriger Wettkampfpause gegeben hatte, hält bei 20 Siegen in 22 Kämpfen. Sein elf Jahre älterer Gegner hat 33 seiner 42 Kämpfe gewonnen.

In zwölf Runden á 3 Minuten wollen die beiden Profiboxer klären, wer die Nummer 1 der Stadt ist. Die Bounce Fight Night ist Österreichs größtes Box-Event und lockt zwei Mal im Jahr rund 1700 Boxsportfans in die Erste Bank Arena in Wien. Nun duellieren sich zwei Lokalmatadore, 2017 platzte ein Kampf, da Knezevic laut eigenen Angaben ein lukrativeres Angebot hatte. Jetzt ist der Vertrag unterzeichnet: "Marcos und ich teilen uns seit 15 Jahren den österreichischen Boxthron. Jetzt wird es Zeit zu zeigen, wer der beste Österreicher ist", sagt Ex-Basketballer Knezevic. Er war 2016 der erste Österreicher, der einen der begehrtesten Titel im Profiboxen nämlich einen WBC (World Boxing Council) Titel gewonnen hat.

Nader kann wiederum einen EU-Meisterschaftstitel verbuchen und gastierte laut WBA (World Boxing Association) auf Platz 13 der internationalen Rangliste. "Es wird ein harter Kampf für beide Seiten!"