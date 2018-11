Triumph der Intuition

London. Für manche ist es Selbstbewusstsein, für andere Arroganz. „Ich danke meinen Fans, meinem Team ... und mir selbst“ schrieb Magnus Carlsen auf Facebook, nachdem er den WM-Titel gegen US-Herausforderer Fabiano Caruana in London souverän verteidigt hatte. Seit 2013 sitzt der Norweger auf dem Schach-Thron, in London entschied er den Kampf nach zwölf Remis – erstmals überhaupt in der 132-jährigen WM-Geschichte gab es keinen regulären Sieg – souverän mit 3:0 im Tiebreak.

Derartige Wortspenden sind bei Caruana undenkbar, der 26-Jährige mit dem scheuen Blick blieb auch im Moment der Niederlage die Höflichkeit in Person: „Das Ergebnis zeigt, dass er der stärkste Spieler der Welt und der Weltmeister ist, also passt es.“ Als erst zweiter US-Amerikaner nach dem legendären Bobby Fischer hätte er den Titel gewinnen können, doch in den entscheidenden Schnellpartien konnte er seine herausragenden Rechenkünste nicht mehr ausspielen. Die Nummer zwei der Welt lieferte Carlsen lange Zeit (insgesamt waren es 51 Stunden und 773 Züge) einen ebenbürtigen Kampf, insbesondere die Varianten des offenen Sizilianers wird die Szene noch länger studieren. Am Ende gab wie schon 2016 die einzigartige Intuition des „Mozart des Schachs“ den Ausschlag. Der ewigen Diskussion, ob die Krönung des Schach-Weltmeisters unter Zeitverschärfungen eine würdige und das aktuelle WM-Format daher das richtige sei, lieferte diese Auflage selbstredend neuen Stoff.

Bei der Siegerehrung (Prämie 550.000 Euro) lachte auch der sonst stets mürrische Carlsen. Die Kritik nach dem frühen Remisangebot in der letzten regulären Partie, dass er an Kampfgeist und Motivation verloren habe, kümmerte ihn nicht. „Ich glaube, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, nicht nur wegen des Ergebnisses“, erklärte er und richtete Ex-Weltmeister Garri Kasparow, der ihm danach Nervenflattern zugesprochen hatte, aus, er könne „seine dumme Meinung“ ruhig behalten. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.11.2018)