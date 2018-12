Zahl der Woche: -14,9

Grad

Nur unter Protest absolvierten die russischen Fußball-Teams Krasnojarsk und Grosny am Samstag bei 14,9 Grad unter Null ihr Erstligaspiel (1:1). Die Temperatur in der sibirischen Stadt lag nur 0,1 Grad über der „Frostschutzgrenze“, die eine Absage verlangt. Rapid spielte am Donnerstag in Moskau bei -12 Grad.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2018)