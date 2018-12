Salzburgs erster Schritt zum großen Coup

Salzburg. Einen beachtlichen Erfolg hat sich Salzburg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) erkämpft, immerhin wurde mit dem finnischen Klub Kärpät Oulu der amtierende Meister einer Eishockey-Großmacht 3:2 besiegt. Im Rückspiel am Dienstag in Finnland (18 Uhr MESZ) genügt den Salzburgern schon ein Unentschieden zum Halbfinaleinzug.

Beachtlich ist der Erfolg auch, weil die CHL langsam an Stellenwert gewinnt. Das Starterfeld wurde reduziert, die Qualität damit erhöht, der Zuschauerschnitt der aktuellen Saison ist schon vor den Finalspielen mit jenem der vergangenen Spielzeiten gleichauf.

Im Vorgängerbewerb triumphierte 1998 noch die VEU Feldkirch. Erfolgscoach Ralph Krueger ist mittlerweile Chairman des FC Southampton und lotste dieser Tage Ralph Hasenhüttl in die Premier League. Doch das nur am Rande. In der 2014 gegründeten CHL dominieren schwedische Klubs, sie führen im CHL-Ligaranking vor der Schweiz und Tschechien, allesamt Länder, die auch die nordamerikanische NHL mit Stars und Talenten beliefern.

Finnland stellt mit JYP Jyväskylä zwar den aktuellen CHL-Sieger, ist aber nur noch vierte Kraft. Durch den Abgang von Jokerit Helsinki in die russische KHL verlor die Liga an Glanz, Talenteschmiede blieb sie dennoch. Bei Kärpät Oulu starteten schon NHL-Allstar Pekka Rinne und Jungstar Jesse Puljujärvi ihre Karrieren.

Die Erste Bank Eishockey Liga ist die Nummer sechs in Europa, in Schlagdistanz zur deutschen DEL. Salzburg steht nun als erster heimischer Klub im Viertelfinale der CHL, ein Halbfinaleinzug wäre eine Sensation. Dort würde wohl ein pikantes Duell warten: Auch Red Bull München hat das Hinspiel gegen Malmö Redhawks gewonnen (2:1). (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2018)