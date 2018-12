Die Tennessee Titans gewannen am Donnerstag in der NFL gegen die Jacksonville Jaguars mit 30:9. Das Spiel stand dabei ganz im Zeichen des 24-jährigen Derrick Henry, dem vier Touchdowns gelangen. In die Geschichtsbücher trug sich der Running Back aber mit seinem sensationellen 99-Yard-Rushing-Touchdown ein. Henry egalisierte damit den Rekord für den längsten Touchdown-Lauf von Tony Dorsett aus dem Jahr 1983.

Henry lief aus der eigenen Endzone mit dem Ball über das gesamte Spielfeld. Beeindruckend war aber nicht nur die Distanz, sondern vielmehr, wie gekonnt Henry die Tackles seiner Gegner abwehrte. Der Titans-Profi zeigte sich nach dem Spiel begeistert: "Ich bin mit Tony Dorsett gleichgezogen, er ist eine Legende." Dorsett meldete sich umgehend auf Twitter zu Wort und gratulierte:

Congrats to my @HeismanTrophy brother @KingHenry_2 on tying the 99 yard record tonight. That stiff arm! Rumble, young man, rumble! — Tony Dorsett (@Tony_Dorsett) 7. Dezember 2018

Auch die NFL ließ Henry hochleben:

DERRICK HENRY. — NFL (@NFL) 7. Dezember 2018

(Red.)