Die leise Fahrt in die Zukunft

Die Zukunft des Motorsports, sie wird eines Tages ohne röhrende Benzinmotoren geschrieben werden. Einen Vorgeschmack darauf liefert die Formel E bereits jetzt: Schonend für fossile Ressourcen, aber auch für Ohren und Nase, startet sie am nächsten Samstag in ihre fünfte Saison. Im Gegensatz zum Millionenspiel in anderen Klassen hat sich die Rennserie nicht alten Traditionen, sondern dem technologischen Fortschritt verschrieben: Sie versteht sich als innovativer Wegbereiter für die Automobilbranche. Deshalb warten für die Saison 2018/19 sowohl die Elektroautos als auch das Rennformat mit entscheidenden Neuerungen auf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.12.2018)