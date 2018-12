Extremsport: Ist es das wert?

Qualen, Risken, dazu die ewigen Fragen nach dem Warum. Es gibt Extremsportarten, deren Sinn bzw. Nutzen sich der breiten Masse vollkommen nachvollziehbar entziehen. Warum muss man in einer Woche quer durch Amerika radeln? Oder Extremgleitschirmflieger, Trailrunner oder Apnoetaucher sein? Ultra, mega, steiler, stärker – ist all das nicht auch das Schauspiel unfassbarer Egoisten? In 18Gesprächen wird mit Mythen, Helden, deren Beweggründen aufgeräumt.

David Misch: „Intensität“, Egoth-Verlag, 24,90 Euro, 254 Seiten. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.12.2018)