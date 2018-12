Darts-WM: Die Lokalmatadorin begeistert im Ally Pally

Die Siegerin der Herzen war Lisa Ashton am ersten Tag der Darts-WM. Die Britin ist eine von zwei Frauen, die sich erstmals für den Titelkampf qualifiziert haben, in ihrer Auftaktpartie trat sie gegen den Niederländer Jan Dekker an. "Für mich ist das ein absoluter Traum, der wahr wird. Ich hoffe, dass ich alle Frauen stolz machen kann. Ich freue mich einfach nur, auf diese Bühne zu kommen", sagte die 48-Jährige.

Ashton ist ihreszeichens viermalige Weltmeisterin des kleineren BDO-Verbandes, der im Gegensatz zur Professional Darts Corporation (PDC) auch Frauenturniere abhält. Für ihren Titel gewann sie damals 10.000 Euro, das hätte sie mit einem Vorrundensieg im "Ally Pally" bereits übertreffen können. Dekker wusste um die schwierige Aufgabe: "Es ist ein Spiel, bei dem ich eigentlich nur verlieren kann."

Von Anfangsnervosität war bei Ashton, die ansonsten auf deutlich kleineren Bühnen auftritt, nichts zu bemerken. Das Publikum, darunter Ehemann und die beiden Töchter, hatte "The Rose of Lancashire" ohnehin auf ihrer Seite - und legte einen Blitzstart hin: Mit einem Punkteschnitt von 107 gewann sie den ersten Satz nach Legs zu Null, schaffte mit 121 sogar das höchste Finish des Abends.

Am Ende musste sich Ashton 1:3 geschlagen geben, ihr WM-Auftritt wird trotzdem in Erinnerung bleiben. Es war erst der zweite Satzgewinn einer Frau bei einer WM, zuvor war das nur Wildcard-Starterin Gayl King aus Kanada im Jahr 2001 gelungen. Mit der Russin Anastasia Dobromyslowa greift am Montag die zweite Frau ins WM-Geschehen ein, die Russin trifft auf den Engländer Ryan Joyce. 2009 hat Dobromyslowa bei einem Major-Turnier bereits einen Mann besiegt und wurde danach zur WM eingeladen, bei der sie jedoch in Runde eins verlor.

Am Donnerstag bestreitet Mensur Suljovic seine Auftaktpartie gegen einen Erstrundengewinner. Der Wiener möchte erstmals in seiner Karriere den Einzug ins WM-Viertelfinale schaffen.

(red)