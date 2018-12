Springreiten: Kühners Olympiahoffnung PSG Final verkauft

Österreichs Top-Springreiter Max Kühner hat einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Besitzer Peter Schildknecht hat Kühners Pferd PSG Final an den Deutschen Jan Tops verkauft, das Pferd wird künftig unter Edwina Tops Alexander im Springsport zu sehen sein. Der sprunggewaltige PSG Final wäre Kühners Olympiahoffnung für Tokio 2020 gewesen.

"Leider ist es mir - trotz intensiver Bemühungen - nicht gelungen, dieses Ausnahmepferd im Stall zu halten. Wir wünschen ihm und Edwina nur das Beste für die Zukunft," sagte der Wahltiroler in einer Medienaussendung. "Mit Edwina Tops bekommt PSG Final eine gute Partnerin, unter der dieses Ausnahmepferd sein enormes Potenzial zeigen und entfalten kann."

PSG Final gilt als eines der besten Nachwuchspferde der Welt. Trotz seines noch jungen Alters von acht Jahren war er unter dem WM-Sechsten Max Kühner bereits auf höchstem Niveau erfolgreich. Kühner ritt den Wallach etwa zum Sieg im 5-Sterne Nationenpreis-Halbfinale in Budapest, auf den zweiten Platz im Weltcup in Stuttgart und lieferte beim CSI5*-Nationenpreisfinale in Barcelona eine fehlerfreie Runde für Österreich ab.

(APA)