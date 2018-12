Golf: Wienerin schlägt 2019 in Europa auf

Marrakesch. Österreichs Aufgebot auf der Ladies European Tour erhält für 2019 Verstärkung. Nadine Dreher, 24, hat sich selbst das schönste Weihnachtsgeschenk bereitet und beim Tour-School-Finale in Marrakesch die Spielberechtigung für das kommende Jahr erlangt. Dabei bewies die Wienerin, die für den Diamond Country Club in Atzenbrugg antritt, starke Nerven: Vor dem letzten Tag fehlten ihr sechs Schläge auf die Top 25, ein Eagle auf dem siebenten Loch läutete die Aufholjagd ein, die sie mit einem Birdie auf der letzten Spielbahn erfolgreich abschloss. Im Play-off sicherte sich Dreher gleich auf dem ersten Extraloch die Tourkarte.

2013 hatte Dreher erstmals groß aufgezeigt und mit dem österreichischen Team EM-Silber gewonnen. Drei Jahre später beendete sie ihr Studium an der Louisiana State University mit dem Bachelor in Sports Administration. Das Vorbild der 24-Jährigen ist Rory McIlroy, das langfristige Ziel die LPGA-Tour. Zunächst aber hält Dreher mit Christine Wolf und Sarah Schober in Europa die rot-weiß-rote Fahne hoch. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)