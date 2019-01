Beachvolleyball: Olympiasiegerin Walkenhorst beendet Karriere

Die deutsche Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst hat ihre Karriere beendet. Dies gab der deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Montag bekannt. Demnach höre die 28-Jährige aus gesundheitlichen Gründen auf. Mit Laura Ludwig war sie 2017 in Wien Weltmeisterin geworden, ein Jahr zuvor jubelte das Duo in Rio über Olympiagold. Ludwig spielt künftig mit Margareta Kozuch.

(APA/red.)