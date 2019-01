Österreichischer Box-Traum in New York

Als Eva Voraberger im Dezember das E-Mail erreichte, war ihr die historische Dimension des Inhalts noch gar nicht bewusst. Ein WM-Kampf um den vakanten WBO-Titel, gegen die Puertoricanerin Amanda Serrano, in New York – so lautete die Anfrage an ihren Manager. Das allein genügte, um keine Sekunde mit der Zusage zu zögern. „Sie ist ein großer Name im Frauenboxen, das wollte ich unbedingt machen. Außerdem geht es nicht um meine Gürtel, deshalb habe ich nichts zu verlieren. Ich kann nur dazulernen – oder gewinnen“, sagt die 28-Jährige.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)