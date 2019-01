„El Dosico“ auf Eis: Salzburg oder München

Salzburg. Es ist das wichtigste Eishockeyspiel in Österreich seit 20 Jahren. Am Mittwoch empfängt Österreichs Serienmeister Salzburg im Halbfinal-Rückspiel zur Champions Hockey League (20.20 Uhr, live ORF Sport plus) die Münchner Bullen. Und gewinnt Österreichs RB-Klub das Konzernduell im Volksgarten, steht Salzburg als zweiter Verein nach VEU Feldkirch im Endspiel um Europas wichtigste Eishockeytrophäe.

Das Hinspiel endete 0:0, eigentlich ein vollkommen untypisches Eishockey-Ergebnis, aber in der CHL akzeptiert. Daher ist es auch gleich, ob der Sieg in regulärer Spielzeit oder erst in der Overtime gelingt. Vor dem Bully wurde in Salzburg jedoch gesondert Wert darauf gelegt, dass Euphorie und Erwartungen nicht überborden. Verteidiger Dominique Heinrich sagt: „Wir brauchen eine stabile Defensive, müssen aber offensiver mehr Chancen kreieren. Und treffen!“ Dass die Halle ausverkauft sein wird und sein Klub Geschichte schreiben könnte, daran wollte er nichts festgemacht wissen. Ein besonderer Augenblick, ein Spiel, in dem alles möglich sei.

München ist im Vergleich zu Salzburg (1988) ein „junger“ RB-Klub, seit 2013 ist Didi Mateschitz alleiniger Eigentümer. Spielertransfers in einer Häufigkeit wie im Fußball gibt es nicht, dafür Austausch auf höherer Ebene. Rene Dimter, einst Geschäftsführer in Salzburg, ist General Manager in München, Trainer Don Jackson ist 2014 aus der Mozartstadt gekommen.

Eines eint die Klubs: der Erfolg und die Chance auf das erste Finale. Salzburg wurde seit 2007 achtmal Meister, der Gegner ist seit 2016 deutscher Triple-Champion. Im Endspiel wartet am 5. Februar der Sieger des Duells Frölunda gegen Pilsen.

