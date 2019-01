Die schlimmste Fehlentscheidung der NFL-Geschichte?

Die beiden Halbfinal-Spiele der NFL boten neben spielerischen Glanzleistungen auch eine umstrittene Schiedsrichter-Leistung. Während Superstar Tom Brady seine New England Patriots gegen Kansas City in der Overtime zum Sieg trieb, endete das Spiel New Orleans Saints gegen die Los Angeles Rams mit einem Skandal.

1:41 Minuten waren noch zu spielen, als Rams-Verteidiger Nickell Robey-Coleman Saints-Wide-Receiver Tommylee Lewis vom Spielfeld rammte. Alle im Stadion, ob Saints- oder Rams-Fan, waren sich sicher: Hier handelt es sich um eine "Pass Interference" - also eine unerlaubte Behinderung des Passempfängers. Eine sogenannte "Flag", die Foulspiele anzeigt, hätte aufs Feld fliegen müssen, die Saints hätten Vorteil gehabt. Sie hätten dann auf Zeit spielen können.

Doch die Schiedsrichter werteten die Aktion als einen "Incomplete Pass". Das Spiel ging mit Vorteil Rams weiter, die sich mit einem späten Field Goal in die Overtime retteten. Und das Spiel gewannen.

Die umstrittene Attacke. – (c) Reuters

"Schiedsrichter hat so entschieden"

Das Entsetzen war groß. In den Sozialen Medien gingen die Wogen hoch. Rasch war von der "schlimmsten Fehlentscheidung der NFL-Geschichte" die Rede. "Vielleicht kommen wir nie darüber hinweg", sagte Sean Payton, Cheftrainer der Saints, nach dem Spiel. "Es ist total frustrierend. Ich habe gerade mit Liga-Verantwortlichen telefoniert, und sie haben mir bestätigt, dass die Schiedsrichter einen Fehler gemacht haben. Das ist schwer zu verdauen", betonte er.

Robey-Coleman goss kurz nach Ende des Spiels mit einem Statement weiter Öl ins Feuer. Der 27-Jährige gab zu, dass er selbst gedacht habe, dass seine Aktion abgepfiffen werde. Er habe nicht einmal den Ball angesehen. "Ich bin nur auf ihn drauf und habe ihn getroffen", so der Rams-Spieler. Schlechtes Gewissen habe er aber keines, schließlich habe der Schiedsrichter das so entschieden.

Another look at that no-flag callpic.twitter.com/PQIMkvrMHX — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 20. Januar 2019

