Handball: Ein WM-Finale im Niemandsland

Herning. Herning ist nicht sonderlich reich an Attraktionen. Die zentral gelegenen Fußgängerstraßen Bredgade und Östergade bieten eine beträchtliche Anzahl an Restaurants und Cafés, sonst findet man in der knapp 49.000 Einwohner zählenden Stadt aber vor allem eines: Ruhe. Wer das blühende Leben sucht, wird hier nicht fündig. Umso mehr verblüfft es, dass Herning die unumstrittene Sporthauptstadt des Landes ist.

Denn die Jyske Bank Boxen, eine nach zweijähriger Bauzeit 2010 eröffnete Mehrzweckhalle, ist nicht nur ein echtes Schmuckkästchen, sondern hat in den vergangenen Jahren schon so manches Großereignis gestemmt: Tischtennis-EM 2012, EM der Dressur- und Springreiter 2013, Schwimm-EM 2013, Handball-EM der Männer 2014, Handball-WM der Frauen 2015, Eishockey-WM 2018 – die Liste der sportlichen Highlights ist lang. Rund 44 Millionen hat die Arena gekostet. Zum Vergleich: Für Rapids Allianz-Stadion wurden 53 Millionen Euro veranschlagt. Nicht nur bei Sportgroßveranstaltungen, auch bei Konzerten ist Boxen regelmäßig ausverkauft. Lady Gaga hat die Arena 2010 eröffnet, Britney Spears startete 2011 ihre World Tour in Herning – und George Michael, so erzählt man es sich noch heute, soll ob der exzellenten Akustik von der Halle geschwärmet haben.

In der Hauptstadt Kopenhagen wurde die Industriestadt Herning für ihr ambitioniertes Vorgehen zunächst noch belächelt, mittlerweile schielt man neidisch ins, rein geografisch betrachtet, dänische Niemandsland. Die 2017 eröffnete Royal Arena in Kopenhagen wurde nach dem Vorbild der Jyske Bank Boxen erbaut, sie fasst annähernd gleich viele Zuschauer, gekostet aber hat sie das Dreifache. Und: Geht es um Sport, ist Herning längst die Nummer eins.

Den Zuschlag für das Finale der derzeit laufenden Handball-WM in Dänemark und Deutschland hat weder Kopenhagen noch Berlin bekommen, es geht Sonntagabend in Herning, der mit Abstand kleinsten der sechs WM-Ausrichterstädte, in Szene. Dabei rangiert Herning auf der Liste der bevölkerungsreichsten Städte Dänemarks nur auf Rang elf. Das ist also in etwa so, als wäre Wiener Neustadt und nicht Wien Schauplatz eines großen Endspiels.

Als während der Eishockey-WM 2018 der Bürgermeister der Stadt aufgrund des akuten Hotelbettenmangels die Bevölkerung dazu aufrief, für Fans aus aller Welt die Türen zu öffnen, erlebte Herning seine ganz persönliche Geburtsstunde von Airbnb. „Es liegt in unserer DNA, Dinge umzusetzen“, erzählt Frank, ein Bewohner der Stadt. Und Herning hat bereits das nächste sportliche Ziel ins Visier genommen: Man möchte die Tour de France, das bedeutendste Radrennen der Welt, eröffnen. Mit Bjarne Riis, Tour-Sieger 1996 und berühmtester Sohn der Stadt, hat Herning einen äußerst prominenten Fürsprecher.

HANDBALL-WM SPIELPLAN

Halbfinale: Dänemark – Frankreich (17.30 Uhr), Deutschland – Norwegen (20.30, jeweils live in ORF Sport). Das Finale findet am Sonntag (18 Uhr) statt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)