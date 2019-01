Spitzenreiter Dortmund legt vor Bayern im Fernduell vor Pflichtsieg

München/Dortmund. Spitzenreiter Borussia Dortmund feierte dank Treffer von Hakimi (24.), Reus (60.), Götze (63.), Guerreiro (67.) und Witsel (91.) einen 5:1-Heimsieg über Hannover. Verfolger FC Bayern muss also nachlegen. Im Fernduell mit dem Tabellenführer peilen die Münchner gegen Stuttgart den siebenten Bundesligasieg in Folge an (15.30 Uhr, Sky). „Wichtig ist, dass wir gewinnen. Das andere können wir nicht beeinflussen“, erklärte der deutsche Nationalspieler Joshua Kimmich.

Nachdem die Bayern vor einer Woche durch das 3:1 in Hoffenheim vorgelegt hatten und Dortmund einen Tag später gegen Leipzig (1:0) konterte, ist die Ausgangslage dieses Mal umgekehrt. Keiner erwartet dabei, dass das Münchner Starensemble gegen das einmal mehr abstiegsbedrohte Stuttgart Punkte lässt. Doch nach den Hinrunden-Patzern gegen Augsburg (1:1), Freiburg (1:1) und Düsseldorf (3:3) ist das Team von Niko Kovač gewarnt.

„Wir müssen über 90 Minuten konzentriert arbeiten. 19 Gegentreffer nach 18 Spielen ist definitiv zu viel“, forderte der Bayern-Coach einen besonderen Fokus auf die Defensivarbeit. In der vergangenen Saison gab es am letzten Spieltag ein 1:4 gegen Stuttgart, doch da waren die Bayern von Jupp Heynckes freilich schon im Meistertrubel. „Wir fahren da hin, um über uns hinauszuwachsen“, erklärte Stuttgart-Coach Markus Weinzierl. ?

