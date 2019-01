Dänemark ist Handball-Weltmeister

Olympiasieger Dänemark hat sich am Sonntag erstmals den Handball-WM-Titel der Männer gesichert. Die Co-Gastgeber der Titelkämpfe gewannen am Sonntag das Finale gegen Norwegen in Herning klar mit 31:22 (18:11). Im Spiel um Bronze hatte sich davor Titelverteidiger Frankreich gegen Deutschland knapp 26:25 (9:13) durchgesetzt.

(APA)