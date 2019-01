Super Bowl - wie immer: Für eine Handvoll Dollar mehr

Größer, teurer, mehr: Es gibt kein anderes Sportevent, das dem Super Bowl das Wasser reichen kann. Kein anderes Spiel generiert an einem Tag mehr Umsatz und Aufsehen als das Endspiel der National Football League. Am Sonntag steigt in Atlanta die 53. Auflage. Europa staunt, Österreich feiert – hier die Top-Ten-Fakten, um diesen Hype zu verstehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)