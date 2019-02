Baumgartlingers Nasenbeinbruch Dortmund verspielt 3:0-Führung

Leverkusen. Es sind schwere Zeiten angebrochen für Julian Baumgartlinger in Leverkusen. Nachdem sich der ÖFB-Kapitän im Freitagsspiel der deutschen Bundesliga beim 5:1-Auswärtssieg in Mainz einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte, wurde der 31-Jährige am Samstag umgehend, aber erfolgreich operiert. Baumgartlinger wurde kurz vor Abpfiff von Leandro Barreiro Martins gefoult, beendete die Partie unter Schmerzen dennoch. Ob er für das anstehende Match im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen FK Krasnodar spielen wird, bleibt abzuwarten. Er könnte wahrscheinlich, ihm wurde dafür auch eigens eine spezielle Gesichtsmaske angefertigt. Doch ob ihm Neo-Trainer Peter Bosz weitere Einsätze geben wird, ist fraglich. Er forciert eine andere Stammelf, zu der auch Aleksandar Dragović nicht zählt. Derzeit deutet damit alles auf einen Abschied beider aus Leverkusen mit Saisonende hin.



Dortmund strauchelt. Obwohl Trainer Lucien Favre wegen eines grippalen Infekts passen musste und gegen Hoffenheim (mit Grillitsch) fehlte, wähnte sich der BVB in der Meisterschaft früh auf Erfolgskurs. Das 2:4 im Cup-Achtelfinale (gegen Bremen) schien vergessen, gegen Hoffenheim rollten die gewohnten Angriffe. Sancho, Götze und Guerrero trafen, sorgten mit der 3:0-Führung für Begeisterung. Hoffenheim aber steckte nicht auf, die Mannschaft des Ex-Rapidlers Joelinton kam ins Spiel zurück – und ergatterte noch ein sensationelles 3:3 im Ruhrpott.

Auch in Dortmund wurde Rudi Assauer gedacht. Der legendäre Schalke-Manager starb vergangene Woche im Alter von 74 Jahren.

In Gladbach ging unerwartet eine Serie zu Ende: Die „Fohlen“, zuvor in neun Heimspielen stets siegreich, standen gegen Hertha BSC (ohne Lazaro, gesperrt) auf verlorenem Posten. Die Berliner gewannen mit 3:0 – und träumen wieder vom Europacup. ?

