Johannes Dürr in Innsbruck festgenommen

Innsbruck. Der während der Nordischen WM in Seefeld aufgeflogene Blutdopingskandal zieht immer weitere Kreise. Am Dienstag wurde in Innsbruck Johannes Dürr festgenommen, das bestätigte sein deutscher Anwalt Michael Lehner. Dürr war während der Olympischen Spiele 2014 des Dopings überführt worden und hatte „zuvor selbst aufgrund seiner Angaben die Ermittlungen in Deutschland gegen den Sportmediziner aus Erfurt in Gang gebracht“, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck verlautbarte. Neue Ermittlungsergebnisse hatten die Festnahme nun erforderlich gemacht. Die Vernehmung und weitere Ermittlungen seien im Laufen, nähere Auskünfte zur Verdachtslage und zum Ermittlungsstand könnten am Dienstag nicht gemacht werden. Binnen 48 Stunden müsse nun entschieden werden, ob der Verdächtige wieder zu enthaften ist oder ob bei Gericht die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt wird.

Die des Dopings verdächtigen ÖSV-Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf sollen laut „Krone“ im Zuge ihrer Einvernahmen zu Protokoll gegeben haben, dass Dürr ihnen 2016 „Tür und Tor zum deutschen Arzt in Erfurt“ geöffnet habe. Indes bereitet Markus Gandler, der Sportliche Leiter, eine Klage gegen Dürr vor. Dieser hatte in einer ARD-Doku gesagt, auch von ÖSV-Personal bei unerlaubten Praktiken unterstützt worden zu sein. (ag./red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)